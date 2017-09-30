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В Туле при пуске отопления многоквартирный дом залило кипятком

В Туле при пуске отопления многоквартирный дом залило кипятком

Управляющая компания заявила, что ранее понедельника обследовать проводку в затопленном доме не будет.

Коммунальная авария произошла сегодня дне в доме №44 корп. 4 по ул. Мезенцева в Туле.
 
Во время подачи отопления с чердака дома подъезд залило кипятком. Не был закрыт вентиль или же прорвало трубу, на данный момент не сообщается.
 
 
В связи с аварией в многоквартирном доме остановлен лифт, на стенах повреждена штукатурка. 
 
Как сообщает «Первый тульский» со ссылкой на жительницу дома, управляющая компания «Ваш дом» отказалась составить сегодня проверить электропроводку. Причиной стало отсутствие в субботу руководства, решить этот вопрос обещали не раньше понедельника. 
 
О затоплении квартир не сообщается.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:32 +1
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