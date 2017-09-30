В Туле при пуске отопления многоквартирный дом залило кипятком

Управляющая компания заявила, что ранее понедельника обследовать проводку в затопленном доме не будет.

Коммунальная авария произошла сегодня дне в доме №44 корп. 4 по ул. Мезенцева в Туле.

Во время подачи отопления с чердака дома подъезд залило кипятком. Не был закрыт вентиль или же прорвало трубу, на данный момент не сообщается.

В связи с аварией в многоквартирном доме остановлен лифт, на стенах повреждена штукатурка.

Как сообщает « Первый тульский » со ссылкой на жительницу дома, управляющая компания «Ваш дом» отказалась составить сегодня проверить электропроводку. Причиной стало отсутствие в субботу руководства, решить этот вопрос обещали не раньше понедельника.

О затоплении квартир не сообщается.