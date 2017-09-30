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В Туле в поселке Победа Алексей Дюмин открыл спортивную площадку

В Туле в поселке Победа Алексей Дюмин открыл спортивную площадку

В этом году в Тульской области уже построено 12 таких объектов по программе «Газпром – детям».

30 сентября в п. Победа Большой Тулы состоялась торжественная церемония открытия спортивной площадки. В мероприятии принял губернатор региона Алексей Дюмин.
 
Он отметил, что в этом году в Тульской области уже построено 12 таких объектов по программе «Газпром – детям». 
 
 
«Занимайтесь спортом! Любите спорт! Играйте в футбол, баскетбол, волейбол и не забывайте о хоккее!», - подчеркнул глава региона и пожелал юным спортсменам здоровья и новых побед.
 
Губернатор поблагодарил руководство компании «Газпром» за этот очень нужный и важный для региона объект.
 
Также к участникам мероприятия обратился заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов.
 
«Уверен в том, что эта площадка – это еще один шаг к тому, чтобы наше молодое поколение росло здоровым, сильным и уверенным в себе», - сказал он.
 
 
Церемония открытия завершилась футбольным матчем между сборными командами учебного корпуса №1 и учебного корпуса№2 Центра образования №26. Алексей Дюмин и Анатолий Еркулов сделали символический удар по мячу, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
 
сегодня, в 21:02 0
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