В Туле в поселке Победа Алексей Дюмин открыл спортивную площадку

В этом году в Тульской области уже построено 12 таких объектов по программе «Газпром – детям».

30 сентября в п. Победа Большой Тулы состоялась торжественная церемония открытия спортивной площадки. В мероприятии принял губернатор региона Алексей Дюмин.

Он отметил, что в этом году в Тульской области уже построено 12 таких объектов по программе «Газпром – детям».

«Занимайтесь спортом! Любите спорт! Играйте в футбол, баскетбол, волейбол и не забывайте о хоккее!», - подчеркнул глава региона и пожелал юным спортсменам здоровья и новых побед.

Губернатор поблагодарил руководство компании «Газпром» за этот очень нужный и важный для региона объект.

Также к участникам мероприятия обратился заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов.

«Уверен в том, что эта площадка – это еще один шаг к тому, чтобы наше молодое поколение росло здоровым, сильным и уверенным в себе», - сказал он.

Церемония открытия завершилась футбольным матчем между сборными командами учебного корпуса №1 и учебного корпуса№2 Центра образования №26. Алексей Дюмин и Анатолий Еркулов сделали символический удар по мячу, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.