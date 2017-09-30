Под Алексином утонул рыбак, догоняя уплывшую от него лодку

Очевидцы пытались оказать мужчине первую помощь, но их усилия оказались тщетны.

28 сентября в Алексинском районе на берегу реки обнаружено тело 56-летнего мужчины.

По данному факту следственным отделом по городу Алексин СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина скончался во время попытки вплавь догнать уплывавшую от берега лодку. Предположительная причина смерти – остановка сердца.

Очевидцы произошедшего смогли вытащить мужчину из реки, но спасти его не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.