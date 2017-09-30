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Под Алексином утонул рыбак, догоняя уплывшую от него лодку

Под Алексином утонул рыбак, догоняя уплывшую от него лодку

Очевидцы пытались оказать мужчине первую помощь, но их усилия оказались тщетны.

28 сентября в Алексинском районе на берегу реки обнаружено тело 56-летнего мужчины.
 
По данному факту следственным отделом по городу Алексин СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, мужчина скончался во время попытки вплавь догнать уплывавшую от берега лодку. Предположительная причина смерти – остановка сердца.
Очевидцы произошедшего смогли вытащить мужчину из реки, но спасти его не удалось.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:13 +1
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