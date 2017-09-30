Под Алексином утонул рыбак, догоняя уплывшую от него лодку
Очевидцы пытались оказать мужчине первую помощь, но их усилия оказались тщетны.
28 сентября в Алексинском районе на берегу реки обнаружено тело 56-летнего мужчины.
По данному факту следственным отделом по городу Алексин СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, мужчина скончался во время попытки вплавь догнать уплывавшую от берега лодку. Предположительная причина смерти – остановка сердца.
Очевидцы произошедшего смогли вытащить мужчину из реки, но спасти его не удалось.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Другие статьи по темам
Прочее