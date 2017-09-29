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Жительница Тулы предстанет перед судом за создание подставной фирмы

Жительница Тулы предстанет перед судом за создание подставной фирмы

Женщина предоставила в налоговые органы фиктивный комплект документов для открытия юридического лица.

Исполняющий обязанности прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 28-летней тулячки Анастасии П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Установлено, что П. из корыстных побуждений, по просьбе неизвестного лица предоставила в инспекцию ФНС России свой паспорт и комплект правоустанавливающих документов ООО «Партнёр-сервис» для создания юридического лица.

При этом женщина не имела намерений организовывать работу данной фирмы и руководить ею, то есть была подставным лицом. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до трёх лет колонии, либо штраф до полумиллиона рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +1
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