Жительница Тулы предстанет перед судом за создание подставной фирмы

Исполняющий обязанности прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 28-летней тулячки Анастасии П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Установлено, что П. из корыстных побуждений, по просьбе неизвестного лица предоставила в инспекцию ФНС России свой паспорт и комплект правоустанавливающих документов ООО «Партнёр-сервис» для создания юридического лица.

При этом женщина не имела намерений организовывать работу данной фирмы и руководить ею, то есть была подставным лицом. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до трёх лет колонии, либо штраф до полумиллиона рублей.