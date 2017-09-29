«Арсенал» — «Краснодар»: 1:0. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

Уик-энд открывается игрой тульских канониров против клуба из Краснодара. Болеем за наших вместе с Myslo!

81' А вот и Эванс Кангва проверяет прочность обороны "Краснодара"! Но в створ не попадает.

80' Вновь стреляет Ткачёв метров с 20-25-ти. Мяч уже в сантиметрах от стойки летит! Забить, Сергей, забить!

79' Ой-ёй! Травма у Торнике Окриашвили. Выглядит все очень серьезно... Колено. А замен у "Краснодара" не осталось.

78' Угловой у ворот Синицына. Ткачёв с разворота бил, но попал в защитника!

77' Замена у "Арсенала". Федерико Расич меняет уставшего Луку Джорджевича. Болельщики устроили овации Джорджевичу - лучшему бомбардиру тульского клуба!

75' Удар Комбарова!... Точно в рекламный щит. Есть контакт!

73' Атака 4-в-4 от канониров! Комбаров закинул мяч на Кангву, а тот скинул на Луку! Мяч после удара нападающего в метре от дальнего угла пролетает!

70' Вот и замена: Вандерсон уходит, Торнике Окриашвили выходит.

70' Последняя двадцатиминутка начинается. Напомним, что гостей на одного игрока меньше, благодаря стараниям и скорости Кангвы. А у кромки поля третья замена от Шалимова.

67' От души приложился по мячу Хагуш, но направил его в сторону от створа.

67' А сейчас Джорджевич едва не убежал на рандеву с Синициным, но сразу три соперника догоняют Луку.

66' Казалось бы Лука забежал из глубины в атаку, но боковой арбитр фиксирует офсайд. Очередное вне игры у черногорца.

64' Очередной угловой у ворот "Арсенала". Снова Павел Мамаев у мяча. Подача - и Рамирес в какомто невероятном пируэте не попадает по мячу. Зато по мячу попал Гранквист, но пробил мимо.

56' Шарль Каборе покидает поле тульского стадиона. Он грубо сыграл против быстрого Кангвы после шикарной передачи в отрыв Комбарова!.. Арбитр даже не колебался. Красная!

56' УДАЛЕНИЕ у "Краснодара"! Каборе за "фол последней надежды"...

55' Сначала Вандерсон, а затем и Мамаев "пощупали" нашу оборону. Она крепка! =)

53' Первая позиционная атака канониров после перерыва получается нервной и осторожной. И Ткачёв с Кангвой не смогли в стеночку сыграть, и Сунзу плохо вырезал на Хагуша!

52' Пятый угловой у "Краснодара". Подавал Павел Мамаев.

50' Кангва в очередной раз проходит по флангу, навешивает в штрафную, но там защитники не позволяют добраться до мяча и пробить головой Джорджевичу.

46' «Краснодар» начал второй тайм с двойной замены. Вместо Романа Шишкина вышел Кристиан Рамирес, а Павел Мамаев продолжит игру вместо Вячеслава Подберезкина.

46' Второй тайм. Ну, «Арсенал», не подкачай!

Перерыв. Статистика первого тайма. Вы только посмотрите на количество ударов в створ! О_о Это точно «Арсенал»?! (ттт, чтоб не сглазить).

Перерыв. Блиц-интервью с игроками:

Лука Джорджевич, нападающий тульского «Арсенала» и автор единственного (пока) гола в этой игре:

- Нам нужны очки. Хотим выиграть сегодня. Хватит ли сил так бегать еще 45 минут? Каждый наш игрок знает, что три очка сегодня нам очень нужны. Силы будут!

Юрий Газинский, полузащитник «Краснодара»:

- Ничего не получается у нас в игре, много брака, не можем выйти из-под прессинга. «Арсенал» здорово играет. Опять мы получили гол со стандарта — все по делу… Играем так, как позволяет соперник. Мы создали недостаточно опасным моментов, «Арсенал» заслуженно выигрывает.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Шикарный первый тайм выдал «Арсенал», апофеозом которого стал гол Джорджевича на 16-й минуте. Но впереди у нас еще 45 минут игры. Держим кулачки и верим в команду!

45' И сразу еще одна желтая карточка у арсенальцев. На этот раз грубо играл Боурчану — ударил по ногам Подберезкина. Вот так вот — сразу два горчичника в концовке первого тайма схлопотали. Разнервничались.

45' Добавлена одна минута!

44' А вот и первая желтая карточка. Горбатенко на своей половине поля жестко встретил Каборе.

43' Корнер у Ткачёва, мягко говоря, не получился.

42' Комбаров и Хагуш разыграли мяч на фланге, последний выполняет подачу в штрафную, но там Мартынович опережает Джорджевича, не позволяя тому нанести удар. Угловой.

40' Стартовала последняя пятиминутка с неточного заброса Гранквиста на своих нападающих.

40' И снова Кангва. На этот раз замбиец на чужой половине поля опасно атаковал Шишкина. Арбитр пожалел нашего игрока и не стал наказывать желтой карточкой.

39' Неутомимый Кангва отдал шикарный пас на Джорджевича, но у того совсем не получился удар — мяч с ноги соскочил… Сам расстроился и болельщиков расстроил. А как было бы приятно уйти на перерыв с двумя забитыми мячами!..

38' С линии радиуса штрафной наносит удар Кангва, вынуждая Синицына играть в падении и ловить в руки мяч, который летел под самую штангу!

36' Зато вот сейчас судья фол «не проспал». Подберёзкин оказался на газоне. Но Боурчану разряжает обстановку и тут! Пока и числом, и умением мы обороняемся. При каждом случаи бегая в контратаку.

35' И на это у нас найдётся ответ! Снова навалились на ворота Синицына… Но не реагирует арбитр на явный фол на Комбарове!

33' Неприятный момент у ворот Габулова. Владимир был начеку, но, к счастью, мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от штанги.

31' И тут же «Арсенал» сбежал в контратаку. Кангва блестяще обыграл Каборе, и «Арсенал» имел бы все шансы забить, если бы защитники «Краснодара» не успели вернуться на свои места.

30' А мы в обороне можем! Блестящий подкат под Вандерсона сейчас показал наш Сунзу и не дал тому пробить по воротам Габулова. Какая самоотдача!

28' Комбаров — удар слета мимо ворот. Вот это темп наши взяли!

27' Снова небольшая пауза. На этот раз на газоне Михаил Александров — пострадал от ноги Каборе.

25' Игра возобновлена, Хагуш может продолжать.

24' Хагуш на газоне — получил неприятный удар по ноге. Медики на поле. Божович пользуется паузой и дает наставления своих футболистам. В частности, новичку российской Премьер-лиги Эвансу Кангве.

23' И снова проверка для Габулова. Классон пробил точно в руки нашему киперу.

22' Ответ «Арсенала»: сразу два удара по воротам Синицына. От Ткачева и Боурчану. Держать темп!

21' А вот сейчас подрасслабились и дали «Краснодару» пойти в контратаку. Первый удар по воротам Габулова — и сразу ОЧЕНЬ опасный. Владимир потрясающий сейв оформляет, достав мяч кончиками пальцев после удара Смолова. Угловой!

20' Что творят, что творят!!! Беляев шикарно обошел всех соперников и отдал передачу Джорджевичу, который уже врывался в штрафную. Увы, положение вне игры.

18' КАНГВА!!! Пятый удар по воротам «Краснодара» за 17 минут! Синицыну еле-еле удалось блокировать.

17' КОМБАРОВ! Бьёт правой ногой из-за пределов штрафной. Удар блокирован. Не дадим «Краснодару» отыграться!!!

16' Лука Джорджевич идеально забил головой. Какая красота!!! Подача от Горбатенко со штрафного, далее Лука дезориентировал Синицына и СЧЁТ ОТКРЫТ!

16' ГОООООЛ!!! «Арсенал» ВПЕРЕДИ!!! 1:0!!!

14' Ох, Синицыну сегодня не замерзнуть точно. Неприятный удар с дальней дистанции наносит Александров. Синицын не совсем уверенно реагирует, но все-таки фиксирует мяч в своих руках.

13' Первый угловой «Краснодара». Шишкин, который не отличается высоким ростом, оказывается первым на мяче, наносит удар, но не попадает!

13' Наши футболисты такой игрой, видимо, «подогревают» трибуны. Правильно, болельщиков своих надо беречь. А лучше всего согревают мячи в воротах соперника!

11' Уже ТРИ удара по воротам «Краснодара» — отлично! Смелее, вперед! Но и про оборону не забываем!

10' Эх, раз, еще раз! На этот раз последний рубеж обороны «Краснодара» решил прощупать Сергей Ткачев. Синицын, играя в прыжке, прервал фланговую подачу соперников, но сбросил мяч прямо на ногу Ткачеву. Тому пришлось бить с «нерабочей» правой (Сергей левша), поэтому неточно — выше створа.

9' И еще один классный навал на ворота Синицына! Бил Хагуш — но кипер краснодарцев на месте.

6' Неплохую атаку показывают туляки! На дальний удар решился Кирилл Комбаров, но голкипер «быков» с ним справился.

5' Только пятая минута матча, а Божович уже выбежал к границам технической зоны. Сегодня наш главный тренер в красивом костюме — «фартовом» (в таком Миодраг был, когда «Арсенал» переиграл «Динамо» на своем поле). Правильно, нам сегодня все приметы надо объединить и выиграть!

3' Затяжная атака гостей, но Горбатенко в подкате разрядил обстановку. После чего последовал ещё один фол краснодарцев — на Эвансе Кангве, нашем новом нападающем.

1' На первой же минуте «Арсенал» заработал штрафной — был грубый фол на Хагуше. Исполнял Ткачев, но ни к чему интересному это не привело.

1' Гости разыграли мяч в центре поля. «Побеждать, побеждать», — полетело с Северной трибуны. «Тула, Тула!» — с Востока. Удачи нашей команде!

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!

0' Команды уже появились на поле! Ух и холодно сегодня в Туле… Как будто ноябрь, а не сентябрь.

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Канониры сегодня выступят в красной форме. Новой!!!

0' Миодраг Божович уверен в своем «Арсенале». А он врать не станет! Слово главного тренера перед игрой:

- Однажды самая неприятная статистика обрывается. Сегодня мы обязаны нарушить статистику игр «Арсенала» с «Краснодаром», обязаны порадовать наших болельщиков. В Туле одни из лучших болельщиков в России. Есть проблемы с составом, но футболисты, которые выйдут на поле с первых минут, покажут лучшие свои качества.

0' Заряжаемся на победу:

0' Антураж приближающейся игры от ПФК «Арсенал»:

0' Немного об истории взаимоотношений сегодняшних соперников. «Арсенал» и «Краснодар» в пятый раз сойдутся в премьер-лиге. Пока в активе оружейников нулевая ничья в прошлогоднем матче в Туле. Во всех остальных случаях красно-желтые терпели сухие поражения. Общее соотношение мячей — 0:8. «Арсенал» сейчас находится в одном набранном очке от опасной зоны, а потому, чтобы не оказаться там по итогам тура, сегодня должен, как минимум, не проиграть. «Краснодар» идет на третьем месте, отставая на два набранных балла от идущего вторым «Локомотива» и опережая на один ЦСКА. Южанам также никак нельзя терять очков, чтобы сохранить, а то и улучшить свои позиции. Так что мы вправе ждать от сегодняшнего матча нешуточной борьбы.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сентябрьско-октябрьский уик-энд открывается игрой нашего родного клуба на домашнем стадионе — что может быть лучше? Матч начнется в 19.30, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Обсуждаем игру в комментариях!