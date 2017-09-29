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29 сентября в Туле из-за футбола и юбилея «КБП» ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

29 сентября в Туле из-за футбола и юбилея «КБП» ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 29 сентября, в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет с «Краснодаром». Матч начнется в 19.30.

В связи с этим с 8.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

 

Кроме того, сегодня пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 90-летия АО «КБП».

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение транспорта по улице Щегловская Засека на участке от дома №53 до села Высокое, а также по дороге, соединяющей улицу Щегловская Засека и автодорогу Р-132 «КТМР».

В тот же день будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

  • с 8.00 до 18.00 по улице Щегловская Засека на участке от дома №53 до села Высокое,
  • с 0.00 до 18.00 по автомобильной дороге соединяющей улицу Щегловская Засека и автодорогу Р-132 «КТМР».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 +2
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