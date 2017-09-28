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На улице Щегловская засека 29 сентября ограничат движение транспорта

На улице Щегловская засека 29 сентября ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с празднованием 90-летнего юбилея АО «КБП».

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в пятницу, 29 сентября, пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 90-летия АО «КБП».

Для обеспечения безопасности дорожного движения, с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение транспорта по улице Щегловская засека на участке от дома № 53 до села Высокое, а также по дороге, соединяющей улицу Щегловская засека и автодорогу Р-132 «КТМР».

В тот же день будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

  • с 8.00 до 18.00 по улице Щегловская засека на участке от дома № 53 до села Высокое,
  • с 0.00 до 18.00 по автомобильной дороге соединяющей улицу Щегловская засека и автодорогу Р-132 «КТМР».
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 0
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