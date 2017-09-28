На улице Щегловская засека 29 сентября ограничат движение транспорта

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в пятницу, 29 сентября, пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 90-летия АО «КБП».

Для обеспечения безопасности дорожного движения, с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение транспорта по улице Щегловская засека на участке от дома № 53 до села Высокое, а также по дороге, соединяющей улицу Щегловская засека и автодорогу Р-132 «КТМР».

В тот же день будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств: