Зверское убийство пенсионерки на ул. Халтурина в Туле: дело передано в суд

Позозреваемый Юрий Шубин. Фото из архива Myslo.

Первый заместитель прокурора области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого 26-летнего Юрия Шубина. Он обвиняется в п. "а" ч. 3 ст. 158 (кража с проникновением в жилище), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой) и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

В ходе следствия установлено, что днем 19 февраля Шубин под видом сотрудника водоканала вошел в квартиру пенсионерки С., откуда тайно похитил сотовый телефон.

Спустя месяц на улице Халтурина произошло зверское убийство 76-летней пенсионерки. Правоохранители заподозрили Шубина. Молодой человек не раз появлялся в этом районе в качестве продавца мелкой бытовой техники и других товаров. Предлагая свою продукцию, он заодно приглядел и квартиру пенсионерки и решил, что у нее наверняка хранятся деньги.

По версии следствия, 19 марта Шубин избил пожилую женщину камнем по голове, а затем наступил ей на шею. Однако богатства в квартире не оказалось. Он взял то немногое, что попалось под руку, — телевизор и миксер.

Молодой человек действовал очень цинично. По одной из версий, после убийства он даже успел пообедать в квартире пенсионерки.

Судом Шубин был заключен под стражу 23 марта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.