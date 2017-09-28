новости
новости
Регистрация
Болельщики поддержали футболистов «Арсенала» на открытой тренировке
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ПФК «Арсенал».

Болельщики поддержали футболистов «Арсенала» на открытой тренировке

Команда серьезно готовится к матчу с «Краснодаром».

Тульский «Арсенал» готовится к предстоящему матчу с «Краснодаром». 27 сентября журналисты посетили открытую тренировку. Из-за травм против «быков» не сыграют Гиа Григалава, Кантемир Берхамов, Илья Максимов, Гурам Аджоев и Асланбек Сикоев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Не выйдет на поле в пятницу и нападающий Игорь Шевченко, который в матче с «Уфой» получил четвертую желтую карточку.

В распоряжении главного тренера оружейников Миодрага Божовича 18 футболистов, а также полузащитник молодежки Ярослав Ивакин.

Постепенно набирает форму и будет готов выйти на замену новичок Эванс Кангва.

Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.

— Миодраг, впереди у «Арсенала» серия сложных игр. Какую задачу ставите в этих матчах перед командой? Сколько очков мы можем завоевать в этих встречах?

– Трудно говорить об этом. Нужно идти от игры к игре. Если бы мы в предыдущих турах использовали свои моменты, то не потеряли бы очки. В каждой игре чемпионата мы не уступали сопернику. Исключение — выездная игра со «Спартаком». Очки… Постараемся набрать в ближайших играх столько очков, чтобы все были нами довольны.

— Влияет как-то тот факт, что «Арсеналу» противостоят команды, которые перед встречей с туляками играют против «Зенита»?

– Не думаю. «Зенит» сам по себе хороший раздражитель. К нему команды готовятся в оптимальном режиме. Но очки нужны всем. Командам все равно, выиграли они у «Зенита» или выиграли они у «Арсенала». И там, и тут они могут набрать максимум три очка.

— Отрабатываете ли на тренировках дальние удары? По статистике, у команды с этим большие проблемы, много промахов.

– На каждой тренировке в каждом недельном цикле мы работаем над ударами по воротам. Надеемся, что уже в ближайшее время прибавим в этом компоненте.

Кстати, тренировка футболистов проходила в необычных условиях. Все занятие оружейников с трибуны горячо поддерживали болельщики и воспитанники ДЮСШ «Арсенал».

Новичок «Арсенала» Эванс Кангва:

– Не всегда легко вписаться в состав команды, с которой ты не прошёл предсезонную подготовку. Приняли в команде меня отлично, все ребята дружелюбные, мы — единое целое. Это видно на тренировке: я всего месяц в команде, а мне кажется, что я со всеми тренируюсь уже полгода. Такое взаимопонимание. Жду не дождусь, когда дебютирую в чемпионате.

— Как Вам атмосфера на открытой тренировке команды?

– Мне понравилась. И не только мне. Было бы здорово, если такие совместные тренировки устраивались раз в месяц. Они очень сближают футболистов и болельщиков.

— Как команда готовится к грозному «Краснодару»? По силам «Арсеналу» победить в ближайшей игре?

– С сильными соперниками «Арсенал» более сконцентрирован на игре. Во встречах с соседями по турнирной таблице содержание игры уходит на второй план. Нам не удаются такие игры. В матче с «Краснодаром» мы должны сыграть содержательно. Тогда всё получится.

— Насколько легко Вы адаптируетесь к похолоданию на улице? Всё-таки Замбия — куда более жаркая страна.

– Я такой же человек. У меня две ноги, две руки. 2-3 дня будет непривычно, а на четвёртый день я адаптируюсь к такой погоде.

После тренировки команда подошла к трибуне и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Напомним, матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится на Центральном стадионе 29 сентября в 19.30. Обязательно приходите поддержать команду!

Галерея
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 1
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 2
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 3
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 4
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 5
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 6
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 7
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 8
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 9
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 10
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 11
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 12
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 13
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 14
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 15
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 16
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 17
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 18
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 19
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 20
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 21
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 22
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 23
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 24
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 25
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 26
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 27
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 28
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 29
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 30
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 31
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 32
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 33
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 34
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 35
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 36
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 37
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 38
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 39
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 40
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 41
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 42
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 43
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 44
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 45
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 46
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 47
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 48
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 49
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 50
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 51
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 52
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 53
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 54
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 55
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 56
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 57
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 58
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 59
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 60
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 61
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 62
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 63
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 64
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 65
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 66
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 67
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 68
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 69
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 70
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 71
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 72
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 73
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 74
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 75
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Краснодаром", Фото: 76
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Матч «Арсенал» — «Краснодар» рассудит Сергей Иванов
Спорт
Матч «Арсенал» — «Краснодар» рассудит Сергей Иванов
вчера, в 16:27, 7 427 0
Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на 27 октября
Спорт
Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на 27 октября
26 сентября, в 18:00, 10 801 2
Три игрока «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Спорт
Три игрока «Арсенала» вызваны в национальные сборные
25 сентября, в 13:13, 17 1078 3
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo
Жизнь Тулы и области
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo
25 сентября, в 11:28, 34 986 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:08 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналКраснодароткрытая тренировка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки
В Тульской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки
На М-2 «Крым» сбили пешехода
На М-2 «Крым» сбили пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.