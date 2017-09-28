Болельщики поддержали футболистов «Арсенала» на открытой тренировке

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» готовится к предстоящему матчу с «Краснодаром». 27 сентября журналисты посетили открытую тренировку. Из-за травм против «быков» не сыграют Гиа Григалава, Кантемир Берхамов, Илья Максимов, Гурам Аджоев и Асланбек Сикоев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Не выйдет на поле в пятницу и нападающий Игорь Шевченко, который в матче с «Уфой» получил четвертую желтую карточку.

В распоряжении главного тренера оружейников Миодрага Божовича 18 футболистов, а также полузащитник молодежки Ярослав Ивакин.

Постепенно набирает форму и будет готов выйти на замену новичок Эванс Кангва.

Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.

— Миодраг, впереди у «Арсенала» серия сложных игр. Какую задачу ставите в этих матчах перед командой? Сколько очков мы можем завоевать в этих встречах?

– Трудно говорить об этом. Нужно идти от игры к игре. Если бы мы в предыдущих турах использовали свои моменты, то не потеряли бы очки. В каждой игре чемпионата мы не уступали сопернику. Исключение — выездная игра со «Спартаком». Очки… Постараемся набрать в ближайших играх столько очков, чтобы все были нами довольны.

— Влияет как-то тот факт, что «Арсеналу» противостоят команды, которые перед встречей с туляками играют против «Зенита»?

– Не думаю. «Зенит» сам по себе хороший раздражитель. К нему команды готовятся в оптимальном режиме. Но очки нужны всем. Командам все равно, выиграли они у «Зенита» или выиграли они у «Арсенала». И там, и тут они могут набрать максимум три очка.

— Отрабатываете ли на тренировках дальние удары? По статистике, у команды с этим большие проблемы, много промахов.

– На каждой тренировке в каждом недельном цикле мы работаем над ударами по воротам. Надеемся, что уже в ближайшее время прибавим в этом компоненте.

Кстати, тренировка футболистов проходила в необычных условиях. Все занятие оружейников с трибуны горячо поддерживали болельщики и воспитанники ДЮСШ «Арсенал».

Новичок «Арсенала» Эванс Кангва:

– Не всегда легко вписаться в состав команды, с которой ты не прошёл предсезонную подготовку. Приняли в команде меня отлично, все ребята дружелюбные, мы — единое целое. Это видно на тренировке: я всего месяц в команде, а мне кажется, что я со всеми тренируюсь уже полгода. Такое взаимопонимание. Жду не дождусь, когда дебютирую в чемпионате.

— Как Вам атмосфера на открытой тренировке команды?

– Мне понравилась. И не только мне. Было бы здорово, если такие совместные тренировки устраивались раз в месяц. Они очень сближают футболистов и болельщиков.

— Как команда готовится к грозному «Краснодару»? По силам «Арсеналу» победить в ближайшей игре?

– С сильными соперниками «Арсенал» более сконцентрирован на игре. Во встречах с соседями по турнирной таблице содержание игры уходит на второй план. Нам не удаются такие игры. В матче с «Краснодаром» мы должны сыграть содержательно. Тогда всё получится.

— Насколько легко Вы адаптируетесь к похолоданию на улице? Всё-таки Замбия — куда более жаркая страна.

– Я такой же человек. У меня две ноги, две руки. 2-3 дня будет непривычно, а на четвёртый день я адаптируюсь к такой погоде.

После тренировки команда подошла к трибуне и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Напомним, матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится на Центральном стадионе 29 сентября в 19.30. Обязательно приходите поддержать команду!