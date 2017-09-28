Алексей Дюмин о поддержке сената: Такая поддержка для нас важна и ценна
На своем сайте губернатор Тульской области оценил результаты Дней Тульской области в Совете Федерации
В Совете Федерации проходят Дни Тульской области. 27 сентября на 419-м заседании верхней палаты парламента состоялся «Час субъекта Российской Федерации», где обсуждались ключевые направления социально-экономического развития Тульской области, предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила экспозицию Тульского региона и выступления губернатора Алексея Дюмина и председателя заксобрания Сергея Харитонова.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на своем сайте оставил отзыв поблагодарил Валентину Ивановну за высокую оценку труда всех туляков.
- Дни Тульской области в Совете Федерации прошли плодотворно. Это не просто презентация региона, а рабочая площадка по решению конкретных задач. Сенаторы подробно изучали наш опыт, достижения. Уделили большое внимание проблемам и насущным потребностям области.
Искренне благодарен сенаторам и лично Валентине Ивановне Матвиенко за высокую оценку нашей работы. Такая поддержка для нас важна и ценна.