В Щёкино Chery Amulet сбил 8-летнего мальчика

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 сентября в 18.20 в Щёкино на улице Лизы Шамшиковой 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Amulet, сбила 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Мальчику медицинскую помощь оказали в больнице.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.