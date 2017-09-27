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В Щёкино Chery Amulet сбил 8-летнего мальчика
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щёкино Chery Amulet сбил 8-летнего мальчика

Ребенку оказали медицинскую помощь в больнице.

26 сентября в 18.20 в Щёкино на улице Лизы Шамшиковой 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Amulet, сбила 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Мальчику медицинскую помощь оказали в больнице.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 +1
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