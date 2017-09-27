Куратор «группы смерти» склонял 14-летнюю тульскую школьницу к суициду

Кадр из видео.

Сотрудники Управления «К» МВД России совместно с коллегами из Тульской и Волгоградской областей задержали куратора «группы смерти» в одной из социальных сетей. Он подозревается в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств.

Оперативникам стало известно, что пользователь одной из соцсетей переписывается с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая ее к совершению суицида.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый, 23-летний безработный житель Волгоградской области, задержан и заключен под стражу.

По месту его проживания оперативники изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, содержащие сведения, подтверждающие причастность к склонению школьницы к суициду.