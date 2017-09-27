новости
новости
Регистрация
Куратор «группы смерти» склонял 14-летнюю тульскую школьницу к суициду
Кадр из видео.

Куратор «группы смерти» склонял 14-летнюю тульскую школьницу к суициду

Подозреваемый – житель Волгоградской области – задержан.

Сотрудники Управления «К» МВД России совместно с коллегами из Тульской и Волгоградской областей задержали куратора «группы смерти» в одной из социальных сетей. Он подозревается в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств.

Оперативникам стало известно, что пользователь одной из соцсетей переписывается с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая ее к совершению суицида.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый, 23-летний безработный житель Волгоградской области, задержан и заключен под стражу.

По месту его проживания оперативники изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, содержащие сведения, подтверждающие причастность к склонению школьницы к суициду.

Ясногорским МРСО СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 +6
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
группа смертикураторполициясуицид

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выставку Тульской области в Совет Федерации привезли «Льва Толстого»
На выставку Тульской области в Совет Федерации привезли «Льва Толстого»
Байкеры в Туле закроют сезон рок-концертом и мотошоу
Байкеры в Туле закроют сезон рок-концертом и мотошоу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.