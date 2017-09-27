В Туле снимут сериал об императоре Николае II

Многосерийный фильм расскажет о жизни семьи последнего российского императора и других представителях рода Романовых.

В нескольких городах России пройдут съемки сериала о роде Романовых. Данный проект будет носить название «Святые подвижники земли русской». Сериал будет состоять из 10 серий. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Создатели позиционируют эту работу как документально-публицистический проект, однако в сериале будут содержаться и художественные элементы. В нем будет показана игровая реконструкция знаменитых исторических событий, связанных с правлением династии Романовых.

По словам съемочной бригады, сериал расскажет об интересных фактах русской истории, которые известны далеко не каждому.

Речь идет о некоторых подробностях жизни, гибели и канонизации последней императорской семьи.

Также сериал будет посвящен и другим представителям великого царского рода. К примеру, первая серия расскажет о первой жене царя Алексея Михайловича, царице Марии Милославской.

- Наш фильм начинается на рассвете 17 июля, в день памяти Святых царственных мучеников, в старом городе Дубровнике, где звучит набат. Отсюда большая часть городских налогов переводилась на строительство и поддержание Базилики святого Николая в итальянском городе Бари, — рассказали руководители проекта.

Съемки сериала будут проходить не только в Смоленске (Николай II посетил его в 1912 году, во время празднования столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года), но и в других городах.

Некоторые сцены сериала будут сняты в Туле, Сарове, Арзамасе, Дивеево, Орле и Орловской области, Болхове, Великих Луках, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, Курске, Рязани, Чите, Перми, на Соловецких островах.

Режиссеры решили не ограничиваться российским пространством и планируют отправиться в Черногорию, Хорватию, Францию, Египет, Италию, Шотландию и другие страны.