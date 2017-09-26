В Заокском районе для проезда откроют отремонтированный мост

Ремонт моста через реку Скнигу стал настоящей проблемой для жителей Заокского района. Через него шла дорога к нескольким населённым пунктам и дачным кооперативам, и для того, чтобы попасть домой, людям приходилось ехать в объезд, через Московскую область и трассу «Крым» – от шести до восьми километров.

Ремонтировать мост начали в марте прошлого года. Сначала завершить работы планировалось к Новому году. Но затем сроки сдвинулись – до 30 июня 2017 года. А потом день открытия моста ещё раз перенесли – на 30 сентября.

Открытие моста для автомобилистов состоится в среду, 27 сентября. Ход ремонтных работ находился на личном контроле у министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александра Камзолова.