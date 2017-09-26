Тульское предприятие не заплатило 45 млн рублей налогов
В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело.
Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, с 1 января 2014 по 28 марта 2016 года руководство тульского ООО, специализирующегося на сертификации продукции, услуг и организаций, представило в налоговый орган декларацию, содержащую ложные сведения, и уклонилось от уплаты налогов на сумму более 45 миллионов рублей.
Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Другие статьи по темам
Место