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Тульское предприятие не заплатило 45 млн рублей налогов

Тульское предприятие не заплатило 45 млн рублей налогов

В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело.

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 1 января 2014 по 28 марта 2016 года руководство тульского ООО, специализирующегося на сертификации продукции, услуг и организаций, представило в налоговый орган декларацию, содержащую ложные сведения, и уклонилось от уплаты налогов на сумму более 45 миллионов рублей.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +1
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