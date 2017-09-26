Тульское предприятие не заплатило 45 млн рублей налогов

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 1 января 2014 по 28 марта 2016 года руководство тульского ООО, специализирующегося на сертификации продукции, услуг и организаций, представило в налоговый орган декларацию, содержащую ложные сведения, и уклонилось от уплаты налогов на сумму более 45 миллионов рублей.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.