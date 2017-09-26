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Тульская Госавтоинспекция рассказала о правилах езды на гироскутерах

Тульская Госавтоинспекция рассказала о правилах езды на гироскутерах

С точки зрения ПДД люди, использующие роликовые коньки, самокаты, моноколёса и пр., являются пешеходами.

В последние время у детей и взрослых большую популярность набирают электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса.

С точки зрения правил дорожного движения, люди, использующие роликовые коньки, самокаты и пр., являются пешеходами. В связи с этим они обязаны знать и соблюдать ПДД.

Госавтоинспекция Тульской области рекомендует:

  1. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколёс руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.
  2. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках - это обезопасит как взрослого, так и ребенка при возможном падении.
  3. Передвигаться на подобных электрических средствах необходимо в местах для движения пешеходов, а именно по пешеходным дорожкам и тротуарам, при этом не создавая помех в движении другим пешеходам.
  4. Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.
  5. Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

  • использовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта;
  • использовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию, внимание и бдительность;
  • при движении на гироскутерах, сигвеях, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.

Уважаемые родители! Приобретая для своего ребенка подобное средство передвижения, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге и позаботьтесь о необходимой защитной экипировке.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 +3
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