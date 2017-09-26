Тульская Госавтоинспекция рассказала о правилах езды на гироскутерах
С точки зрения ПДД люди, использующие роликовые коньки, самокаты, моноколёса и пр., являются пешеходами.
В последние время у детей и взрослых большую популярность набирают электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса.
С точки зрения правил дорожного движения, люди, использующие роликовые коньки, самокаты и пр., являются пешеходами. В связи с этим они обязаны знать и соблюдать ПДД.
Госавтоинспекция Тульской области рекомендует:
- При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколёс руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.
- Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках - это обезопасит как взрослого, так и ребенка при возможном падении.
- Передвигаться на подобных электрических средствах необходимо в местах для движения пешеходов, а именно по пешеходным дорожкам и тротуарам, при этом не создавая помех в движении другим пешеходам.
- Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.
- Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.
Категорически запрещается:
- использовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта;
- использовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию, внимание и бдительность;
- при движении на гироскутерах, сигвеях, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.
Уважаемые родители! Приобретая для своего ребенка подобное средство передвижения, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге и позаботьтесь о необходимой защитной экипировке.
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