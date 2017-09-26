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Туляк завоевал медали на Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей

Туляк завоевал медали на Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей

Иван Неляпенко – учащийся спортивной школы «Восток».

Туляк Иван Неляпенко, учащийся спортивной школы «Восток», в составе сборной России принял участие в Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей. Соревнования прошли в городе Приштина (Косово) с 21 сентября по 30 сентября.

Иван выступал в весовой категории до 50 кг. В рывке наш спортсмен справился с весом 80 кг и завоевал бронзу. В толчке туляку покорился вес 103 кг и принес серебро.

По сумме двух упражнений (183 кг) Иван Неляпенко завоевал бронзу. Спортсмен тренируется под руководством Юрия Губарева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:48 +1
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