Туляк завоевал медали на Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей

Туляк Иван Неляпенко, учащийся спортивной школы «Восток», в составе сборной России принял участие в Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей. Соревнования прошли в городе Приштина (Косово) с 21 сентября по 30 сентября.

Иван выступал в весовой категории до 50 кг. В рывке наш спортсмен справился с весом 80 кг и завоевал бронзу. В толчке туляку покорился вес 103 кг и принес серебро.

По сумме двух упражнений (183 кг) Иван Неляпенко завоевал бронзу. Спортсмен тренируется под руководством Юрия Губарева.