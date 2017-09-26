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В микрорайоне Левобережный на два дня отключат газ

В микрорайоне Левобережный на два дня отключат газ

Это связано со строительством Ледового дворца.

27 и 28 сентября в микрорайоне Левобережном временно отключат газ в ряде жилых домов. Это связано с проведением работ по перекладке участка газопровода высокого давления на территории строящегося Ледового дворца по ул. Новомосковской.

Газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

  • ул. Восточная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • 2-й Восточный проезд, 1, 3 — 7, 9;
  • 1-й Восточный проезд, 1 — 7;
  • Уютный проезд, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • 3-й Восточный проезд, 1, 3, 5, 7, 9;
  • ул. Защитников Тулы, 1 — 3, 5, 7, 9.

Жителям указанных домов на время проведения работ нужно перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру отдельно.

Работы по пуску газа и техническому обслуживанию газового оборудования в жилых домах будут производиться 28 сентября.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:30 0
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