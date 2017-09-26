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Какие улицы Тулы обесточат 27 сентября

Какие улицы Тулы обесточат 27 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о проведении ремонта и профилактики по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 60-88,
  • ул. Орловская, 9-21 (нечётн.), 8,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.),
  • ул. Чехова, 20-б, 1-17,
  • ул. Тульская, 2-33,
  • ул. Зои Космедемьянской, 2-10 (чётн.),
  • пер. Тульский, 2-19-а,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2, 6,
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149, 145-а, 115-а, 141, 149, 143-в, 147 к. 1, 143-а, 143-б,
  • ул. Михеева, 6, 4-б, 10, 8, 23, 10-а, 11, 4-а, 4, 12, 14, 16,
  • ул. Кауля, 47 к. 1, к. 3,
  • ул. Алексеева, 64,
  • ул. Лозинского, 23, 9,
  • ул. Тимирязева, 93,
  • ул. Революции, 17,
  • ул. Демонстрации, 1, 2, 4,
  • ул. Советская, 16,
  • ул. В. Краснослободская. 5-11. 8-36, 17, 23, 25, 23-а, б,
  • ул. Громова, 1-9 (нечётн), 2, 2-а,
  • ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,
  • ул. Н. Краснослободская, 1-а, б,
  • пер. Дачный, 1-12,
  • Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117,
  • ул Пробная. 81-97-а (нечётн), 104-126 (чётн),
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн),
  • ул. Осташева, 104-153,
  • ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:54 0
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