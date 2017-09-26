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Тульских учителей приглашают принять участие в конкурсе финграмотности

Тульских учителей приглашают принять участие в конкурсе финграмотности

Банк России проводит Всероссийский конкурс методических разработок по курсу «Основы финансовой грамотности».

В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на текущий учебный год в рамках образовательных предметов или факультативных курсов. Заявки на участие в конкурсе принимаются здесь до 13 октября. Работы будут оцениваться по трем номинациям:

  • «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5-9 классы)»,
  • «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 классы)»,
  • «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. Он получит диплом, учебно-методические комплекты «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий пособия. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию комплекса для одного класса.

Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе. Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:28 0
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