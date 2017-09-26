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Минтруд: «Перерасчет пенсий работающим пенсионерам не планируется»

Минтруд: «Перерасчет пенсий работающим пенсионерам не планируется»

В Совете Федерации прошло расширенное заседание с участием министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Министр рассказал о планах по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики в ближайшее время. Около 80 млрд рублей будет направлено в следующем году на индексацию зарплат бюджетникам в регионах. Это в два раза больше, чем в текущем году. По словам Топилина, увеличение связано с высокими темпами повышения зарплат в следующем году – они должны достигнуть не менее 200 процентов от средней по экономике региона.

По мнению Максима Топилина, инфляция в России в этом году может быть даже ниже прогнозируемого уровня – 3,2 процента. В 2018 году пенсии планируют проиндексировать на 3,7 процента.

Глава Министерства подчеркнул, что разница между инфляцией и индексацией достаточно ощутима для пенсионера. Несмотря на это, по словам министра, пересмотр порядка перерасчета пенсий работающим пенсионерам, который традиционно происходит в августе, пока не планируется.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:12 0
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