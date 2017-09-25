Тульских велосипедистов приглашают на ночной парад

Участников ночного велопарада ожидает поездка по улицам города с заездом в Тульский кремль и на стадион «Арсенал». Принять участие могут все желающие, единственное условие – наличие на велосипеде фонарей. Организаторы подготовили маршрут, протяжённостью 13 километров.

Велопарад не является соревнованием. Поездка будет прогулочной, с осмотром архитектуры города. Если у кого-то случится поломка велосипеда, нужно будет добраться до тротуара, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

Сбор велосипедистов – в 21.30 возле главной сцены ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Старт велопарада – в 22:00. Финишировать участники должны в полночь на Центральном стадионе «Арсенал».

В целях безопасности велопарад будут сопровождать полицейские и волонтеры. После финиша в «Ликёрке Лофт» состоится вечеринка, все желающие смогут угоститься чаем и кофе. Участники могут заранее зарегистрироваться здесь.