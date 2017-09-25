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В Новомосковске для дошкольников сделают «экологическую тропу»

В Новомосковске для дошкольников сделают «экологическую тропу»

В рамках исследовательского квеста дети примут участие в интересных мастер-классах.

В субботу, 29 сентября, в 10.00 в новомосковском детском саду № 50 (ул. Зелёная, д. 7) стартует ЭКО-квест с элементами исследований «Удивительное рядом!».

Дошкольники пройдут по экологической тропе, на которой смоделированы болото, лес, поле, фруктовый сад, огород, «высажены» садовые цветы и лекарственные растения.

Ребята станут участниками мастер-классов – изучат препарат элодеи под микроскопом, научатся определять формы и цвет хлоропластов, проведут «красочные» эксперименты и научатся выращивать кристаллы.

После успешного прохождения тропы воспитанники станут участниками федерального образовательного природоохранного проекта «Эколята-дошколята».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 +1
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Место
Новомосковск

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