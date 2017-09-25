В Туле продавцы вешали на женскую одежду неправильные ценники

При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «Юнайтед Трэйдинг» специалистами тульского Управления Роспотребнадзора выявлены нарушения действующего законодательства.

В частности, продавцы не предоставили потенциальным покупателям полную информацию о товаре, на витринах не было единообразных и правильно оформленных ценников, а семи наименований женской одежды продавались с нарушением требований к безопасности и маркировке.

В отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 и ст. 14.15 КоАП, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.