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В Туле продавцы вешали на женскую одежду неправильные ценники

В Туле продавцы вешали на женскую одежду неправильные ценники

В отношении фирмы-продавца возбуждены административные дела.

При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «Юнайтед Трэйдинг» специалистами тульского Управления Роспотребнадзора выявлены нарушения действующего законодательства.

В частности, продавцы не предоставили потенциальным покупателям полную информацию о товаре, на витринах не было единообразных и правильно оформленных ценников, а семи наименований женской одежды продавались с нарушением требований к безопасности и маркировке.

В отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 и ст. 14.15 КоАП, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +3
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