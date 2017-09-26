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В Тульской области выросло количество несчастных случаев на железной дороге

В Тульской области выросло количество несчастных случаев на железной дороге

Железнодорожники обеспокоены сложившейся ситуацией и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

С начала года в Тульском регионе Московской железной дороги систематические нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту количества несчастных случаев к аналогичному периоду 2016 года на 14%, до 22 происшествий.

По статистике, большинство происшествий (91% от общего количества) произошло в результате хождения по путям в неположенном месте, остальные инциденты (9%) — по причине перехода путей по переходу, когда пешеходы не убедились, что рядом нет приближающегося поезда.

Для предотвращения несчастных случаев в Тульской области реализуются комплексные мероприятия. Так, в третьем квартале 2017 года тульские железнодорожники провели акции «Безопасная дорога домой», «Безопасный город» и «Безопасная железная дорога». Акции включали в себя усиленную профилактическую работу, в том числе специальные мероприятия, открытые уроки по безопасности, совместные с сотрудниками полиции рейды.

В регионе также проводится работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры, в том числе ремонт и строительство переходов. Особое внимание уделяется возведению защитных ограждений вдоль железнодорожного полотна, предотвращающих несанкционированный выход в зону движения поездов. Кроме того, железнодорожники постоянно восстанавливают ограждение, которое регулярно становится мишенью вандалов.

Чтобы остановить печальную статистику, одних только усилий железнодорожников недостаточно. В первую очередь необходимо, чтобы граждане неукоснительно соблюдали правила безопасного поведения на железной дороге

сегодня, в 08:42 0
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