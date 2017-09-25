В Туле появился памятник «Вежливым людям»

В Туле на днях появился памятник «Вежливым людям». Его установили на территории Тульского суворовского военного училища. В рамках открытия к памятнику возложили «Гирлянду памяти и славы».

«Вежливыми людьми» называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевое значение в поддержании мира во время воссоединения Крыма с Россией.