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В Туле появился памятник «Вежливым людям»

В Туле появился памятник «Вежливым людям»

Его установили на территории Тульского суворовского военного училища.

В Туле на днях появился памятник «Вежливым людям». Его установили на территории Тульского суворовского военного училища. В рамках открытия к памятнику возложили «Гирлянду памяти и славы».

 

«Вежливыми людьми» называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевое значение в поддержании мира во время воссоединения Крыма с Россией.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:07 0
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