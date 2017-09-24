Молодежка «Арсенала» впервые проиграла «Уфе»

Главные события матча 11-го тура молодежного первенства среди клубов РФПЛ произошли во втором тайме.

Информация о матче:

«Уфа» — мол. Уфа — «Арсенал» — мол. — 3:1 (0:0)

24 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник», 100 зрителей. Судья Михаил Сафоненко (Абакан).

Голы: Власов (48, 1:0), Журавлев (56, 2:0), Криворог (72, 3:0), Ивакин (75, 3:1).

На 75-й минуте Ивакин не реализовал пенальти (вратарь).

«Уфа»: Ефимов, Патрашко, Хазиев, Егоров, Криворог, Кутлусурин (Шитов, 82), Дивеев, Безденежных (Емельянов, 75), Журавлев, Власов (Зарипов, 88), Демин.

«Арсенал»: Березин, Борисов (Веприков, 61), Осипов, Маркин, Шустов (Артюшкин, 78), Ярмолицкий, Седых (Мельников, 46), Максумов (Кабахидзе, 33), Ивакин, Максименко, Лобзин (Антипов, 43).

Предупрежден Патрашко (31).

Все голы состоялись после перерыва. Уже пропустив в свои ворота три мяча, молодые оружейники ответили голом престижа. Капитан «Арсенала» Ивакин с 11-метровой отметки не смог переиграть вратаря «Уфы» Ефимова, но отправил мяч в сетку повторным ударом.

Дубль туляков проиграл соперникам из Башкортостана впервые.

В минувшем апреле наша команда разгромила уфимцев на их поле — 5:0, а предыдущие встречи соперников завершались вничью.