В Туле при строительстве дороги обнаружили древнее поселение

Фото Алексея Пирязева.

В Пролетарском районе Тулы рядом с новостройками на ул. Хворостухина появится новая автомобильная дорога. Магистраль соединит ул. Бондаренко и ул. Кирова.

По проекту длина дороги составит 931 метр, а ширина 15 метров. Такой площади достаточно, чтобы организовать двухполосное движение в обе стороны.

Александр Грачев – Дорога должна перераспределить транспортные потоки в Пролетарском районе Тулы, – говорит заместитель начальника МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» Александр Грачев. – Территория насыщена сетями водоснабжения и теплоснабжения, канализации и ливневками. Поэтому сейчас здесь ведут работы по выносу инженерных коммуникаций.

Помимо расположения коммуникаций строители столкнулись еще с одной особенностью территории. Прямо на месте, где скоро появится новая дорога, археологи обнаружили древнее поселение.

На месте с июля работает археологическая экспедиция из Липецка. На сегодняшний день обработан участок земли площадью более пяти тысяч квадратных метров. Специалисты работают очень аккуратно: снимают грунт пластами по 20 сантиметров. Потому что артефакты ждут их повсюду. Сейчас найдено уже более 160 древних объектов, 400 индивидуальных и больше тысячи массовых находок.

Археологи рассказывают, что им удалось обнаружить культурные слои относящиеся к эпохе бронзы, раннему железному веку, и Древней Руси XIII-XIV века.

Но основной и самый выразительный комплекс – находки XVI-XVII веков. Специалисты нашли уже 10 построек и еще несколько десятков столбовых и хозяйственных ям, которые относятся к этому времени.

Максим Квитницкий – Мы прослеживаем уличную застройку, которая располагалась вдоль левого берега ручья Щегловка. Интерес постройки вызывают своими конструктивными особенностями. Стены облицованы либо деревянным срубом либо известняком, – рассказывает археолог Максим Квитницкий. – Крупными находками стали погреб и древний овраг. А самой большой – кузница. Мы поняли, что это именно она по целому ряду признаков: во-первых, сама постройка расположена на удалении от основного массива в овраге, именно так и располагали пожароопасное производство. Кроме того, здесь максимально близкий доступ к воде. Ну и конечно, решающее значение сыграли находки. Мы нашли в этой постройке кузнечные заготовки, много ломаных крестиков и готовую продукцию, вероятно, потерянную кузнецом, плавильный тигиль и печь – горн, в котором калился и плавился металл.

Археологи предполагают, постройки возвели примерно в 1700-1750 годах. О древнем поселении под землей знали местные исследователи. Но заняться раскопками решили только перед началом строительства дороги. Потому что во время работ памятники бы разрушились.

Специалисты рассказывают, работать на тульской земле интересно. И хотя поселение не относится к разряду уникальных, оно отлично иллюстрирует жизнь людей несколько столетий назад.

Степан Уваркин – Любое древнее поселение интересно. А это особенно, потому что оно многослойное, – рассказывает археолог Степан Уваркин. – В учебниках истории обычно подробно описывается жизнь выдающихся людей, а вот процент изучения городов и деревень очень маленький. В Туле мы нашли много интересных вещей. Например, боевой топор и древнюю фибулу – металлическую застежку на плащ.

Сейчас специалисты фотографируют артефакты и забирают их для исследования. Спустя некоторые время находки станут новыми экспонатами в музеях Тульской области.

После окончания раскопок строительство дороги будет продолжено.