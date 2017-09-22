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Туляк принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляк принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»

Кирилл Федин занял 12-е место из 32-х.

С 13 по 15 сентября в Нижнем Новгороде проходил конкурс «Лучший водитель трамвая». В соревнованиях приняли участие 32 лучших водителя из 25 городов России.

Участники демонстрировали свое мастерство в вождении трамвая, знании правил дорожного движения, правил технической эксплуатации, в культуре обслуживания и других номинациях.

Тулу на конкурсе представлял водитель трамвайного депо МКП «Тулгорэлектротранс» Кирилл Федин. По итогам соревнований он занял 12-е место из 32-х.

 

Конкурс организован Министерством транспорта РФ, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта, правительством Нижегородской области, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Городской электрический транспорт», МП «Нижегородэлектротранс».

Соревнования являются важной частью ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», ведь ежедневно в России свою жизнь и здоровье водителям трамваев доверяет порядка четырех миллионов человек.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:20 +8
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