Туляк принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 13 по 15 сентября в Нижнем Новгороде проходил конкурс «Лучший водитель трамвая». В соревнованиях приняли участие 32 лучших водителя из 25 городов России.

Участники демонстрировали свое мастерство в вождении трамвая, знании правил дорожного движения, правил технической эксплуатации, в культуре обслуживания и других номинациях.

Тулу на конкурсе представлял водитель трамвайного депо МКП «Тулгорэлектротранс» Кирилл Федин. По итогам соревнований он занял 12-е место из 32-х.

Конкурс организован Министерством транспорта РФ, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта, правительством Нижегородской области, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Городской электрический транспорт», МП «Нижегородэлектротранс».

Соревнования являются важной частью ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», ведь ежедневно в России свою жизнь и здоровье водителям трамваев доверяет порядка четырех миллионов человек.