В Тульской области районный суд прикрыл сайт, торгующий контрафактной одеждой

На сайте было указано, что товары якобы известных брендов доставляются из Китая.

Донским городским судом Тульской области рассмотрено заявление городского прокурора о признании информации, связанной с предоставлением продукции легкой промышленности, размещенной на одном из сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Ранее прокуратура Донского во исполнения поручения прокуратуры области были проведены надзорные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере ввоза, производства и оборота контрафактной продукции легкой промышленности, в том числе, контрафактной. Ведомство установило, что на этом сайте продается мужская одежда, белье, обувь и аксессуары.

При этом разрешительные документы на товарные бренды у продавца отсутствуют.

На сайте было указано, что товары якобы известных брендов доставляются из Китая.

Решением суда от 21 сентября требования прокурора Донского удовлетворены. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.