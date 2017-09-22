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В Тульской области районный суд прикрыл сайт, торгующий контрафактной одеждой

В Тульской области районный суд прикрыл сайт, торгующий контрафактной одеждой

На сайте было указано, что товары якобы известных брендов доставляются из Китая.

Донским городским судом Тульской области рассмотрено заявление городского прокурора о признании информации, связанной с предоставлением продукции легкой промышленности, размещенной на одном из сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
 
Ранее прокуратура Донского во исполнения поручения прокуратуры области были проведены надзорные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере ввоза, производства и оборота контрафактной продукции легкой промышленности, в том числе, контрафактной. Ведомство установило, что на этом сайте продается мужская одежда, белье, обувь и аксессуары. 
При этом разрешительные документы на товарные бренды у продавца отсутствуют.
На сайте было указано, что товары якобы известных брендов доставляются из Китая. 
 
Решением суда от 21 сентября требования прокурора Донского удовлетворены. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:50 0
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