новости
новости
Регистрация
На тульском заводе слесарь во время ремонта попал под лопасти вентилятора

На тульском заводе слесарь во время ремонта попал под лопасти вентилятора

С многочисленными повреждениями мужчина доставлен в больницу.

Сегодня в правоохранительные органы Щекино поступило сообщение о несчастном случае на производстве с работником ОАО «Щекиноазот».
 
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники местного следственного отдела СУ СКР по Тульской области.
 
Примерно в 15 часов на территории предприятия во время ремонта градирни — устройства для охлаждения большого количества воды потоком атмосферного воздуха — произошел случайный запуск вентилятора градирни, в результате чего 46-летний слесарь-ремонтник попал под вращающиеся лопасти.
 
С многочисленными повреждениями мужчина доставлен в больницу.
 
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:07 0
Другие статьи по темам
Место
ЩекиноТульская область
Прочее
вентиляторрабочий пострадал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет фестиваль охоты
В Туле пройдет фестиваль охоты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.