На тульском заводе слесарь во время ремонта попал под лопасти вентилятора

Сегодня в правоохранительные органы Щекино поступило сообщение о несчастном случае на производстве с работником ОАО «Щекиноазот».

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники местного следственного отдела С У СКР по Тульской области.

Примерно в 15 часов на территории предприятия во время ремонта градирни — устройства для охлаждения большого количества воды потоком атмосферного воздуха — произошел случайный запуск вентилятора градирни, в результате чего 46-летний слесарь-ремонтник попал под вращающиеся лопасти.

С многочисленными повреждениями мужчина доставлен в больницу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.