На тульском заводе слесарь во время ремонта попал под лопасти вентилятора
С многочисленными повреждениями мужчина доставлен в больницу.
Сегодня в правоохранительные органы Щекино поступило сообщение о несчастном случае на производстве с работником ОАО «Щекиноазот».
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники местного следственного отдела С
У СКР по Тульской области.
Примерно в 15 часов на территории предприятия во время ремонта градирни — устройства для охлаждения большого количества воды потоком атмосферного воздуха — произошел случайный запуск вентилятора градирни, в результате чего 46-летний слесарь-ремонтник попал под вращающиеся лопасти.
С многочисленными повреждениями мужчина доставлен в больницу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее