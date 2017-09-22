В Туле прошел фестиваль «Верь в себя»
На большой сцене Городского концертного зала туляки с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз доказали, что ничего невозможного нет.
Марина Лёвина
- Ежегодно фестиваль проходит при поддержке администрации города Тулы и управления по спорту, культуре и молодежной политики. Сегодня на большую сцену впервые вышли дети с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в школах искусств и просто любят творчество. Участники фестиваля радуются жизни, и каждый раз доказывают миру, что ничего невозможного нет. Мы готовы им в этом всячески помогать.
Анастасия Смирнова представила зрителям стихотворение «Что такое красота». Его 8-летняя Настя написала сама.
Анастасия Смирнова
- Это уже третий фестиваль, в котором я принимаю участие. Мне нравится писать стихи. Обычно я пишу про котят и красоту. А еще я рисую и занимаюсь плаванием. Когда я вырасту я хочу стать врачом, чтобы помогать людям.
Федор Попенко пришел на фестиваль вместе с мамой Татьяной. 7-летний участник спел свою любимую песню «Два веселых гуся».
– Федя читает с 3 лет, а вот говорить только недавно начал, – рассказывает мама мальчика Татьяна. – Ему очень нравится петь. У Феди много увлечений - сначала он изучал языки, потом флаги, теперь - дорожные знаки. А еще мы очень любим гулять в парке. Надеюсь, что в ближайшее время мы освоим какой-нибудь музыкальный инструмент.
У фестиваля нет возрастных рамок. В нем приняли участие как юные так и взрослые туляки.
Все участники получили почетную грамоту и сладкий подарок - пряник с эмблемой фестиваля.