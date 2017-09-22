В Туле прошел фестиваль «Верь в себя»

Фото Дмитрия Дзюбина

На большой сцене Городского концертного зала туляки с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз доказали, что ничего невозможного нет.

22 сентября в Городском концертном зале прошел ежегодный городской фестиваль «Верь в себя». На большую сцену вышли туляки с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль проходит в два этапа.

Отборочный тур состоялся в каждом обществе инвалидов этой весной. Победители первого этапа стали участниками большого гала-концерта на сцене Городского концертного зала.

Директор Городского концертного зала Марина Лёвина:

Марина Лёвина - Ежегодно фестиваль проходит при поддержке администрации города Тулы и управления по спорту, культуре и молодежной политики. Сегодня на большую сцену впервые вышли дети с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в школах искусств и просто любят творчество. Участники фестиваля радуются жизни, и каждый раз доказывают миру, что ничего невозможного нет. Мы готовы им в этом всячески помогать.

Анастасия Смирнова представила зрителям стихотворение «Что такое красота». Его 8-летняя Настя написала сама.

Анастасия Смирнова - Это уже третий фестиваль, в котором я принимаю участие. Мне нравится писать стихи. Обычно я пишу про котят и красоту. А еще я рисую и занимаюсь плаванием. Когда я вырасту я хочу стать врачом, чтобы помогать людям.

Федор Попенко пришел на фестиваль вместе с мамой Татьяной. 7-летний участник спел свою любимую песню «Два веселых гуся».

– Федя читает с 3 лет, а вот говорить только недавно начал, – рассказывает мама мальчика Татьяна. – Ему очень нравится петь. У Феди много увлечений - сначала он изучал языки, потом флаги, теперь - дорожные знаки. А еще мы очень любим гулять в парке. Надеюсь, что в ближайшее время мы освоим какой-нибудь музыкальный инструмент.

У фестиваля нет возрастных рамок. В нем приняли участие как юные так и взрослые туляки.

Все участники получили почетную грамоту и сладкий подарок - пряник с эмблемой фестиваля.