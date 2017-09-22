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Концерт Эльбруса перенесён на другую дату

Концерт Эльбруса перенесён на другую дату

Выступление Эльбруса Джанмирзоева должно было состояться 24 сентября, но в связи с изменениями в гастрольном графике артиста оно перенесено на 28 октября.

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Концерт Эльбруса Джанмирзоева состоится 28 октября ДК Туламашзавода в 19.00.

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Бархатный баритон, а также замечательные романсы в исполнении Эльбруса не могут не затронуть душу слушателя. Певец поет на русском, азербайджанском, турецком языках.

Почти каждую песню Эльбруса можно использовать как прекрасное признание в любви, ведь каждая из них отражает личные переживания исполнителя.
сегодня, в 13:50 +1
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