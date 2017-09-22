В Туле пройдет фестиваль охоты
На фестиваль в Тулу приедет приедет заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, российский боксер Николай Валуев.
Одним из самых зрелищных событий станут соревнования по стрельбе.
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Время
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Мероприятие
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11.00 – 11.30
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Церемония открытия фестиваля охоты. Вступительное слово. Специальный гость – Николай Валуев.
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11.30 – 16.30
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Работа выставочного стенда с миниатюрными действующими моделями оружия.
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11.30 – 16.30
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Работа бесплатных интерактивных зон:
- лассо;
- кнут;
- охота;
- Laser Tag;
- стрельба из пневматического оружия;
- метание ножей и топоров;
- лучно-арбалетный тир.
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12.00 – 16.30
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Выступление артистов: группа «Армия дождя», группа «Славяне», группа «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков.
Бесплатные розыгрыши призов среди гостей фестиваля.
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11.30 – 17.00
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Выставка охотничьих трофеев.
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11.30 – 16.30
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Конные прогулки.
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11.30 – 16.30
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Стендовая стрельба.
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11.30 – 16.30
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Работа площадок для активного отдыха:
- веревочный парк;
- троллей;
- скалодром.
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11.30 – 17.00
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Работа выставочных стендов «Охотничье собаководство», «Подсадные, манные и ловчие птицы».
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11.30 – 13.00
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Экскурсия по выставке собак охотничьих пород, подсадных, манных и ловчих птиц.
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11.30 – 17.00
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Катание на внедорожниках по пересеченной местности.
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11.30 – 17.00
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Демонстрация фильмов по охоте, снятых в Тульской области.
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11.00 – 17.00
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- Работа фуд-корта;
- Работа торговых рядов;
- Продажа сопутствующих охотничьих товаров;
- Продажа сувенирной продукции.
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13.30 – 14.30
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Круглый стол по актуальным вопросам сохранения природы, охоты, рыболовства и активного туризма в Тульской области.
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11.30 – 13.00
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Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (2 этапа)
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15.00-16.30
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Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (финал)
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17.00
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Награждение победителей соревнований по стрельбе
- от п. Горелки (троллейбусное кольцо) - спортивно-стрелковый клуб «Цитадель» в 10.15, 12.00 и 14.30;
- от спортивно-стрелкового клуба «Цитадель» - п. Горелки (троллейбусное кольцо) в 16.00 – 16.30 и 17.00 – 17.30.