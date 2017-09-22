В Туле пройдет фестиваль охоты

фото Юлии Александрвой.

На фестиваль в Тулу приедет приедет заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, российский боксер Николай Валуев.

Целью фестиваля охоты является возрождение и сохранение исконно русских увлечений и традиций. Мероприятие состоится 30 сентября в Туле на территории парк-отеля «Цитадель».

Специальный гость фестиваля – заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев.

Программа фестиваля насыщена различными познавательными и развлекательными мероприятиями. Его участники узнают все об истории охотничьего дела в России, познакомятся с достижениями охотничьего собаководства, посетят специализированную выставку охотничьих трофеев и выставку миниатюрных действующих моделей оружия.

Одним из самых зрелищных событий станут соревнования по стрельбе.

В рамках фестиваля пройдет круглый стол по актуальным вопросам охоты, рыболовства и активного туризма, а также охраны окружающей среды.

На фестивале будут работать множество разнообразных интерактивных площадок, таких как стендовая стрельба, джиппинг, конные прогулки, трехъярусный веревочный парк, скалодром, троллей и многое другое, а также работу бесплатных развлекательных зон: лассо, кнут, охота, Laser Tag, стрельба из пневматического оружия, метание ножей и топоров, лучно-арбалетный тир.

В концертной части фестиваля выступят знаменитые артисты тульской эстрады: «Армия дождя», «Славяне», «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков.

Также для участников фестиваля пройдет бесплатная лотерея, где у каждого гостя будет возможность выиграть билеты на матчи Арсенала, пригласительные билеты в музей оружия, на Куликово поле, в Тульский кремль и в другие брендовые музеи Тульской области, сладкие подарки и прочие призы от организаторов и спонсоров фестиваля.

Программа фестиваля

Время Мероприятие 11.00 – 11.30 Церемония открытия фестиваля охоты. Вступительное слово. Специальный гость – Николай Валуев. 11.30 – 16.30 Работа выставочного стенда с миниатюрными действующими моделями оружия. 11.30 – 16.30 Работа бесплатных интерактивных зон: - лассо; - кнут; - охота; - Laser Tag; - стрельба из пневматического оружия; - метание ножей и топоров; - лучно-арбалетный тир. 12.00 – 16.30 Выступление артистов: группа «Армия дождя», группа «Славяне», группа «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков. Бесплатные розыгрыши призов среди гостей фестиваля. 11.30 – 17.00 Выставка охотничьих трофеев. 11.30 – 16.30 Конные прогулки. 11.30 – 16.30 Стендовая стрельба. 11.30 – 16.30 Работа площадок для активного отдыха: - веревочный парк; - троллей; - скалодром. 11.30 – 17.00 Работа выставочных стендов «Охотничье собаководство», «Подсадные, манные и ловчие птицы». 11.30 – 13.00 Экскурсия по выставке собак охотничьих пород, подсадных, манных и ловчих птиц. 11.30 – 17.00 Катание на внедорожниках по пересеченной местности. 11.30 – 17.00 Демонстрация фильмов по охоте, снятых в Тульской области. 11.00 – 17.00 - Работа фуд-корта; - Работа торговых рядов; - Продажа сопутствующих охотничьих товаров; - Продажа сувенирной продукции. 13.30 – 14.30 Круглый стол по актуальным вопросам сохранения природы, охоты, рыболовства и активного туризма в Тульской области. 11.30 – 13.00 Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (2 этапа) 15.00-16.30 Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (финал) 17.00 Награждение победителей соревнований по стрельбе

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