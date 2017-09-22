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В Туле пройдет фестиваль охоты
фото Юлии Александрвой.

В Туле пройдет фестиваль охоты

На фестиваль в Тулу приедет приедет заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, российский боксер Николай Валуев.

Целью фестиваля охоты является возрождение и сохранение исконно русских увлечений и традиций. Мероприятие состоится 30 сентября в Туле на территории парк-отеля «Цитадель».
 
Специальный гость фестиваля – заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев.
 
Программа фестиваля насыщена различными познавательными и развлекательными мероприятиями. Его участники узнают все об истории охотничьего дела в России, познакомятся с достижениями охотничьего собаководства, посетят специализированную выставку охотничьих трофеев и выставку миниатюрных действующих моделей оружия. 
Одним из самых зрелищных событий станут соревнования по стрельбе.
В рамках фестиваля пройдет круглый стол по актуальным вопросам охоты, рыболовства и активного туризма, а также охраны окружающей среды.
 
На фестивале будут работать множество разнообразных интерактивных площадок, таких как стендовая стрельба, джиппинг, конные прогулки, трехъярусный веревочный парк, скалодром, троллей и многое другое, а также работу бесплатных развлекательных зон: лассо, кнут, охота, Laser Tag, стрельба из пневматического оружия, метание ножей и топоров, лучно-арбалетный тир.
 
В концертной части фестиваля выступят знаменитые артисты тульской эстрады: «Армия дождя», «Славяне», «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков.
 
Также для участников фестиваля пройдет бесплатная лотерея, где у каждого гостя будет возможность выиграть билеты на матчи Арсенала, пригласительные билеты в музей оружия, на Куликово поле, в Тульский кремль и в другие брендовые музеи Тульской области, сладкие подарки и прочие призы от организаторов и спонсоров фестиваля.
 
Программа фестиваля

Время

Мероприятие

11.00 – 11.30

Церемония открытия фестиваля охоты. Вступительное слово. Специальный гость – Николай Валуев.

11.30 – 16.30

Работа выставочного стенда с миниатюрными действующими моделями оружия.

11.30 – 16.30

Работа бесплатных интерактивных зон:

- лассо;

- кнут;

- охота;

- Laser Tag;

- стрельба из пневматического оружия;

- метание ножей и топоров;

- лучно-арбалетный тир.

12.00 – 16.30

Выступление артистов: группа «Армия дождя», группа «Славяне», группа «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков.

Бесплатные розыгрыши призов среди гостей фестиваля.

11.30 – 17.00

Выставка охотничьих трофеев.

11.30 – 16.30

Конные прогулки.

11.30 – 16.30

Стендовая стрельба.

11.30 – 16.30

Работа площадок для активного отдыха:

- веревочный парк;

- троллей;

- скалодром.

11.30 – 17.00

Работа выставочных стендов «Охотничье собаководство», «Подсадные, манные и ловчие птицы».

11.30 – 13.00

Экскурсия по выставке собак охотничьих пород, подсадных, манных и ловчих птиц.

11.30 – 17.00

Катание на внедорожниках по пересеченной местности.

11.30 – 17.00

Демонстрация фильмов по охоте, снятых в Тульской области.

11.00 – 17.00

- Работа фуд-корта;

- Работа торговых рядов;

- Продажа сопутствующих охотничьих товаров;

- Продажа сувенирной продукции.

13.30 – 14.30

Круглый стол по актуальным вопросам сохранения природы, охоты, рыболовства и активного туризма в Тульской области.

11.30 – 13.00

Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (2 этапа)

15.00-16.30

Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (финал)

17.00

Награждение победителей соревнований по стрельбе
Отправление автобуса
  • от п. Горелки (троллейбусное кольцо) - спортивно-стрелковый клуб «Цитадель» в 10.15, 12.00 и 14.30;
  • от спортивно-стрелкового клуба «Цитадель» - п. Горелки (троллейбусное кольцо) в 16.00 – 16.30 и 17.00 – 17.30.
Стоимость проезда 20 рублей.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:32 +3
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