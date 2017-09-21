В Узловой аляскинский маламут изуродовал лицо 5-летней девочке

19 сентября 2017 года в медицинское учреждение города Узловая поступила 5-летняя девочка с рваными ранами лица. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного комитета.

По предварительным данным, во время прогулки в парке города Узловая 5-летняя девочка подошла к привязанной к металлическому столбу собаке породы «аляскинский маламут» и попыталась ее погладить. При этом присутствовали взрослые, которые сделали ребенку замечание и запретили гладить собаку. Но девочка ослушалась.

По некоторым сведениям, девочка случайно наступила собаке на лапу, и в ответ маламут укусил ребенка за лицо.

Стоит отметить, что ранее девочка неоднократно играла с этой собакой.

– По данному факту следственным отделом по городу Узловая следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Тульской области.