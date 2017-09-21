Туляк отправился на 7,5 лет в колонию за убийство матери

В Туле вынесен приговор 25-летнему жителю регионального центра. Молодой человек признан виновным в смерти матери.

Вечером 19 апреля 2017 года молодой человек, будучи у себя дома, выпивал вместе с матерью. Родственники поссорились во время застолья, и мужчина несколько раз ударил мать кулаком по голове.

Почувствовав себя плохо, женщина легла на кровать, но сына это не остановило. Он подошел и еще несколько раз ударил мать.

Женщина скончалась на следующий день в своей квартире.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.