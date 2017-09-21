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Туляк отправился на 7,5 лет в колонию за убийство матери

Туляк отправился на 7,5 лет в колонию за убийство матери

Подвыпивший молодой человек избил мать до смерти.

В Туле вынесен приговор 25-летнему жителю регионального центра. Молодой человек признан виновным в смерти матери.
 
Вечером 19 апреля 2017 года молодой человек, будучи у себя дома, выпивал вместе с матерью. Родственники поссорились во время застолья, и мужчина несколько раз ударил мать кулаком по голове.
 
Почувствовав себя плохо, женщина легла на кровать, но сына это не остановило. Он подошел и еще несколько раз ударил мать.
 
Женщина скончалась на следующий день в своей квартире.
 
Суд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:29 +1
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