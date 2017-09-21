Перекрытие улицы Металлистов в Туле: Схему движения в центре города изменили

Улица Металлистов закрыта для движения с 17 сентября. 21 сентября тульские власти обнародовали новую схему распределения транспортных потоков в центре Тулы.

В связи с благоустройством набережной Упы и прилегающих улиц возникла необходимость ремонтных работ на улице Металлистов. Сейчас там начинают заниматься сетями, поэтому улицу перекрыли.

21 сентября власти распространили новую схему движения в районе Металлистов (картинка увеличивается по клику):

Подробности перекрытия улицы и его последствия – в сюжете Myslo.