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Перекрытие улицы Металлистов в Туле: Схему движения в центре города изменили

Перекрытие улицы Металлистов в Туле: Схему движения в центре города изменили

Улица Металлистов закрыта для движения с 17 сентября. 21 сентября тульские власти обнародовали новую схему распределения транспортных потоков в центре Тулы.

В связи с благоустройством набережной Упы и прилегающих улиц возникла необходимость ремонтных работ на улице Металлистов. Сейчас там начинают заниматься сетями, поэтому улицу перекрыли.

21 сентября власти распространили новую схему движения в районе Металлистов (картинка увеличивается по клику):

 

Подробности перекрытия улицы и его последствия – в сюжете Myslo.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:29 0
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