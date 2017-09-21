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Житель Богородицкого района угрожал сотруднице полиции топором

Житель Богородицкого района угрожал сотруднице полиции топором

Возбуждено уголовное дело.

В Богородицке следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Товарковский. Он подозревается в ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 20 сентября в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции поступило сообщение из школы, что одного из школьников после учебы забирала пьяная мать.

Для проверки сообщения и принятия соответствующих мер старший инспектор подразделения — 34-летняя майор полиции — днем пришла в квартиру, где проживает ребенок. Разбудив мать, сотрудник полиции стала составлять в отношении нее протокол об административном правонарушении.

В это время проснулся отец школьника, который тоже был пьян.

Высказывая недовольство действиями майора полиции, дебошир замахнулся на женщину топором, угрожая убить.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:43 0
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