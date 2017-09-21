Житель Богородицкого района угрожал сотруднице полиции топором

В Богородицке следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Товарковский. Он подозревается в ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 20 сентября в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции поступило сообщение из школы, что одного из школьников после учебы забирала пьяная мать.

Для проверки сообщения и принятия соответствующих мер старший инспектор подразделения — 34-летняя майор полиции — днем пришла в квартиру, где проживает ребенок. Разбудив мать, сотрудник полиции стала составлять в отношении нее протокол об административном правонарушении.

В это время проснулся отец школьника, который тоже был пьян.

Высказывая недовольство действиями майора полиции, дебошир замахнулся на женщину топором, угрожая убить.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.