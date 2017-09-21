В Веневе спасатели «штурмовали» пятиэтажку, чтобы освободить ребенка
Девочка оказалась взаперти в своей квартире.
19 сентября в десять вечера в Веневе сотрудникам пожарно-спасательной части №65 пришлось штурмовать высоту пятиэтажного дома, чтобы помочь закрывшейся в квартире девочке. Проходила спасательная операция в доме №11 микрорайона «Южный».
Мама девочки позвонила спасателям, так как не смогла самостоятельно попасть в квартиру, где находился её ребенок. Женщина вышла в магазин, а когда вернулась, дверь оказалась заперта изнутри. Сама девочка дверь не открывала. Как выяснилось позже, она просто уснула.
Спасатели вместе с участковым помогли женщине попасть в квартиру. Для этого они развернули автолестницу и вошли в помещение через окно пятого этажа.
К счастью, в этой ситуации все закончилось хорошо и никто не пострадал.
Не оставляйте детей без присмотра!
Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к родителям: помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:
- не оставляйте по возможности детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички — не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;
- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «112». Убедитесь, что ре бенок знает свой адрес;
- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке;
- если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке.