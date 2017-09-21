В Веневе спасатели «штурмовали» пятиэтажку, чтобы освободить ребенка

Фото пресс-службы ГУ МЧС.

19 сентября в десять вечера в Веневе сотрудникам пожарно-спасательной части №65 пришлось штурмовать высоту пятиэтажного дома, чтобы помочь закрывшейся в квартире девочке. Проходила спасательная операция в доме №11 микрорайона «Южный».

Мама девочки позвонила спасателям, так как не смогла самостоятельно попасть в квартиру, где находился её ребенок. Женщина вышла в магазин, а когда вернулась, дверь оказалась заперта изнутри. Сама девочка дверь не открывала. Как выяснилось позже, она просто уснула.

Спасатели вместе с участковым помогли женщине попасть в квартиру. Для этого они развернули автолестницу и вошли в помещение через окно пятого этажа.

К счастью, в этой ситуации все закончилось хорошо и никто не пострадал.

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