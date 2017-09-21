На улице Металлистов в Туле в поисках кладов орудуют мародеры

Фото автора и Дмитрия Дзюбина.

Сейчас на закрытой улице осталось лишь четыре дома, в которых живут люди. Остальные стали объектами «раскопок».

Теперь здесь не ездит даже автотранспорт, только спецтехника для земляных работ по ремонту коммуникаций: на улице Металлистов вовсю идут работы. Строители обновляют инженерные сети, а археологи исследуют культурные слои.

А пока официальные раскопки идут на улице, в заброшенных расселенных домах орудуют в поисках кладов мародеры.

Myslo заглянул во все заброшенные дома. Буквально в каждом разломаны печи: именно в печах клады находили чаще всего.

Также во многих комнатах с корнем вырваны подоконники, в некоторых даже вскрыты полы. Эти места искатели кладов также называют в числе наиболее вероятных мест для поисков старинного добра.

Последних жителей Металлистов переселят в новое жилье к первому кварталу 2018 года.

Ранее пять домов были расселены в муниципальное жилье. В настоящее время осталось 4 дома, подлежащих расселению, это дома №2, 6, 15 и 18. Их, вероятнее всего, переселят в строящийся дом на улице Серебровской.

Спорный дом №19 по ул. Металлистов расселять не будут: экспертиза показала, что он не аварийный.

Также напомним, с понедельника в Туле для движения транспорта закрыта улица Металлистов. Исключение составит спецтранспорт и личные авто жителей еще не расселенных домов.