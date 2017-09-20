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На алексинском рынке нашли санкционный сыр

На алексинском рынке нашли санкционный сыр

Вся продукция изъята и уничтожена.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с транспортной прокуратурой и таможней на территории рынка «Слобода» в Алексине выявило факт реализации индивидуальным предпринимателем сыра дорблю, запрещенного к ввозу на территорию РФ (производства Германии).

В соответствии с действующим законодательством 1,5 килограмма санкционной продукции было уничтожено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:33 0
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санкционная продукциясыр дорблю

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