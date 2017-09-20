На алексинском рынке нашли санкционный сыр

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с транспортной прокуратурой и таможней на территории рынка «Слобода» в Алексине выявило факт реализации индивидуальным предпринимателем сыра дорблю, запрещенного к ввозу на территорию РФ (производства Германии).



В соответствии с действующим законодательством 1,5 килограмма санкционной продукции было уничтожено.