Фото Алексея Пирязева.
День оружейника в Туле завершился салютом
Также туляки увидели светомузыкальное представление.
Вчера, 19 сентября, в Туле чествовали оружейников. Работники оборонно-промышленных предприятий региона получили престижные правительственные и региональные награды. С профессиональным праздником поздравил оружейников Президент России Владимир Путин.
В течение всего дня в Туле проходили праздничные мероприятия. Праздник завершился светомузыкальным представлением.
Также туляки увидели праздничный салют.
Галерея
Другие статьи по темам
Место