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День оружейника в Туле завершился салютом
Фото Алексея Пирязева.

День оружейника в Туле завершился салютом

Также туляки увидели светомузыкальное представление.

Вчера, 19 сентября, в Туле чествовали оружейников. Работники оборонно-промышленных предприятий региона получили престижные правительственные и региональные награды. С профессиональным праздником поздравил оружейников Президент России Владимир Путин.

В течение всего дня в Туле проходили праздничные мероприятия. Праздник завершился светомузыкальным представлением.

Также туляки увидели праздничный салют.

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Праздничный салют в День оружейника, Фото: 1
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 2
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 3
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 4
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 5
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 6
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 7
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 8
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 9
Праздничный салют в День оружейника, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +3
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