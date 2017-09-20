День оружейника в Туле завершился салютом

Фото Алексея Пирязева.

Также туляки увидели светомузыкальное представление.

Вчера, 19 сентября, в Туле чествовали оружейников. Работники оборонно-промышленных предприятий региона получили престижные правительственные и региональные награды. С профессиональным праздником поздравил оружейников Президент России Владимир Путин.

В течение всего дня в Туле проходили праздничные мероприятия. Праздник завершился светомузыкальным представлением.

Также туляки увидели праздничный салют.