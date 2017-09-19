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В Туле чествуют оружейников
Фото Светланы Колосковой

В Туле чествуют оружейников

Работники оборонно-промышленных предприятий региона получили престижные правительственные и региональные награды.

19 сентября в Тульской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню оружейника. Работников и ветеранов оборонно-промышленных предприятий региона поздравили первый заместитель губернатора — глава правительства Тульской области Юрий Андрианов, главный федеральный инспектор в Тульской области Анатолий Симонов, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и глава города Тулы Юрий Цкипури.

Юрий Андрианов

- Главное богатство любой отрасли — её кадры. Ежедневно своим трудом вы помогаете укреплять обороноспособность России. И преемственность поколений в вашем деле — особенно важна. Поэтому сегодня многое делается для привлечения в оборонку молодых специалистов.

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России награжден токарь-расточник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова Виктор Максимов.

Виктор Максимов

- Для меня награда стала сюрпризом. Я работаю по этой специальности с января 1979 года. Как только вернулся из армии, поступил на работу учеником токаря-расточника на Тульском оружейном заводе. И вот с ученика я прошел путь до токаря-расточника 6-го разряда. С 1993 года я работаю на КБП. Впереди у нас большая работа в новых проектах.

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу медалью «Трудовая доблесть» III степени награжден испытатель вооружения Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова Геннадий Епифанов.

Геннадий Епифанов

- Для меня День оружейника — праздник особенный. Я горжусь тем, что я работаю на КБП в качестве испытателя вооружения. Я бригадир команды из 13 человек. Продукция нашего предприятия отличается высоким качеством, надежностью и точностью. Мой трудовой стаж — без малого 45 лет. За это время я был удостоен многих наград. Я служил в Десантных войсках. Во время службы у нас был девиз: «Где ВДВ, там победа». На данный момент мой девиз — «Где ВДВ и продукция КБП, там победа вдвойне». В профессии оружейника я нашел свое призвание. Продукция, которая производится на нашем предприятии, известна не только в России, но и за рубежом.

Лауреатами премии имени Сергея Мосина в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны стал авторский коллектив КБП имени академика А. Г. Шипунова за разработку телетепловизионного прицела комплекса управляемого вооружения «Корнет-ЭМ». Награды получили авторы проекта А. Князев, Э. Матвеев, А. Чинарев, С. Каденкин, Н. Андреева, А. Зенякин, Д. Брондз.

Алексей Князев

- По образованию я инженер. Заканчивал Тульский политех по специальности «Робототехника». Я тружусь на КБП с 1999 года. В моем арсенале уже есть региональные и ведомственные награды, но премию имени Мосина я получил впервые. Высокий показатель — это слаженная работа профессионалов своего дела. У нас сложился коллектив единомышленников. В число номинантов на премию вошли разработчики и производители — все, кто внес весомый вклад в развитие этой работы. Наша задача — качественно выполнять свою работу.

В течение всего дня в Туле проходят праздничные мероприятия, которые завершатся светомузыкальным представлением у Музея оружия и салютом на набережной Упы в 20.45.

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:03 +2
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