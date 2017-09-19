Погода в Туле 20 сентября: облачно, прохладно и туманно
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер – ночью переменный 3-8 м/с, днём юго-западный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – до плюс девяти градусов, днём – до 19 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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