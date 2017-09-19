Погода в Туле 20 сентября: облачно, прохладно и туманно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер – ночью переменный 3-8 м/с, днём юго-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до плюс девяти градусов, днём – до 19 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.