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Погода в Туле 20 сентября: облачно, прохладно и туманно

Погода в Туле 20 сентября: облачно, прохладно и туманно

Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер – ночью переменный 3-8 м/с, днём юго-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до плюс девяти градусов, днём – до 19 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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