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На Косой Горе пройдет закрытие чемпионата Тульской области по автослалому

На Косой Горе пройдет закрытие чемпионата Тульской области по автослалому

Приглашаются все желающие!

23 сентября на Косой Горе (парковка ТК «Косогорский») с 16.00 до 21.00 пройдет закрытие чемпионата Тульской области по автослалому. Зрителей ожидают не только эффектные заезды автолюбителей по усложненной трассе, но и интересная развлекательная программа.

План мероприятия:

  • 16.00 – регистрация участников,
  • 17.00 – пеший проход трассы участниками заездов, тренировочные заезды,
  • 18.00 – официальное открытие мероприятия,
  • 18.10 – начало заездов на время.

- примерно в 19.00, когда на трассу опустится мрак, ее оживит свет автомобильных фар и скрипка, магические звуки которой подарят всем нам особое настроение! Электродива Светлана Александрова выступит на экваторе наших заездов, зарядив участников и зрителей энергией музыки и света! Пропустить нельзя! Прийти послушать и посмотреть нужно обязательно! - сообщают организаторы.

  • 19.15 – продолжение заездов
  • 20.30  - выступление театра огня "Эра"
  • 20.45 – награждение
  • 21.00 – фейерверк от компании «Большой праздник»
 

В этом году чемпионат Тульской области по автослалому проходил в пять этапов, один из которых прошел на главной площади города в рамках «Автострады-2017». 

Принять участие в пятом этапе турнира по традиции могут все желающие. 

Команда «Автослалом Тула» благодарит за помощь в организации своего мероприятия комитет по молодежной политике и спорту, а также начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгения Ивановича Пятисоцкова, которые помогли сделать автопраздник официально и обеспечить безопасность во время его проведения.

Главная цель чемпионата – популяризации автоспорта, оттачивание навыков вождения. Организаторы надеются, что уже в ближайшее время тульские слаломисты продемонстрируют свое мастерство и за их успехами будет следить вся России, как сейчас спортсмены из других регионов следят за развитием автослалома в Туле.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 0
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