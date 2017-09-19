На Косой Горе пройдет закрытие чемпионата Тульской области по автослалому

23 сентября на Косой Горе (парковка ТК «Косогорский») с 16.00 до 21.00 пройдет закрытие чемпионата Тульской области по автослалому. Зрителей ожидают не только эффектные заезды автолюбителей по усложненной трассе, но и интересная развлекательная программа.

План мероприятия:

16.00 – регистрация участников,

17.00 – пеший проход трассы участниками заездов, тренировочные заезды,

18.00 – официальное открытие мероприятия,

18.10 – начало заездов на время.

- примерно в 19.00, когда на трассу опустится мрак, ее оживит свет автомобильных фар и скрипка, магические звуки которой подарят всем нам особое настроение! Электродива Светлана Александрова выступит на экваторе наших заездов, зарядив участников и зрителей энергией музыки и света! Пропустить нельзя! Прийти послушать и посмотреть нужно обязательно! - сообщают организаторы.

19.15 – продолжение заездов

20.30 - выступление театра огня "Эра"

20.45 – награждение

21.00 – фейерверк от компании «Большой праздник»

В этом году чемпионат Тульской области по автослалому проходил в пять этапов, один из которых прошел на главной площади города в рамках «Автострады-2017».

Принять участие в пятом этапе турнира по традиции могут все желающие.

Команда «Автослалом Тула» благодарит за помощь в организации своего мероприятия комитет по молодежной политике и спорту, а также начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгения Ивановича Пятисоцкова, которые помогли сделать автопраздник официально и обеспечить безопасность во время его проведения.

Главная цель чемпионата – популяризации автоспорта, оттачивание навыков вождения. Организаторы надеются, что уже в ближайшее время тульские слаломисты продемонстрируют свое мастерство и за их успехами будет следить вся России, как сейчас спортсмены из других регионов следят за развитием автослалома в Туле.