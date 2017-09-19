Об этом заявил зам. главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин.

В ближайшем будущем улица Благовещенская в Туле станет односторонней. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации города — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин:

- На Благовещенской улице мы планируем продлить проезд до улицы Советской. Она будет являться своеобразным дублером улицы Союзной.

Кроме того, между улицами Союзной и Благовещенской обустроят парковку примерно на 150 мест.