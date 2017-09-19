Перекрытие улицы Металлистов избавило туляков от пробки на улице Мосина

Об этом рассказал начальник отдела надзора УГИБДД по Тульской области Александр Рубан.

Начальник отдела надзора УГИБДД по Тульской области Александр Рубан прокомментировал транспортную обстановку, которая сложилась в Туле после перекрытия улицы Металлистов:

- Вопрос о снятии движения с ул. Металлистов давно готовился. Внимательные водители могли заметить, что еще два года назад мы проводили эксперимент с участием сотрудников ГИБДД. Снималось движение маневра левого поворота с ул. Советской в сторону ул. Металлистов. В течение нескольких дней специалисты изучали ситуацию. Данные оказались положительными.

По словам Александра Рубана, перекрытие улицы Металлистов избавило город от пробки на улице Мосина.