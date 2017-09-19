новости
новости
Регистрация
Перекрытие улицы Металлистов избавило туляков от пробки на улице Мосина

Перекрытие улицы Металлистов избавило туляков от пробки на улице Мосина

Об этом рассказал начальник отдела надзора УГИБДД по Тульской области Александр Рубан.

Начальник отдела надзора УГИБДД по Тульской области Александр Рубан прокомментировал транспортную обстановку, которая сложилась в Туле после перекрытия улицы Металлистов:

- Вопрос о снятии движения с ул. Металлистов давно готовился. Внимательные водители могли заметить, что еще два года назад мы проводили эксперимент с участием сотрудников ГИБДД. Снималось движение маневра левого поворота с ул. Советской в сторону ул. Металлистов. В течение нескольких дней специалисты изучали ситуацию. Данные оказались положительными.

По словам Александра Рубана, перекрытие улицы Металлистов избавило город от пробки на улице Мосина.

сегодня, в 14:23 −7
Другие статьи по темам
Люди
Александр Рубан
Место
Тула
Прочее
перекрытие движениятранспорт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле
Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле
Улица Благовещенская в Туле станет односторонней
Улица Благовещенская в Туле станет односторонней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.