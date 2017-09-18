В Узловой более 200 семей получили ключи от новых квартир

В Узловой Тульской области на днях торжественно вручили ключи новоселам в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Жильцы второй очереди (более 200 семей) переедут в квартиры нового жилого комплекса на улице Горького города Узловая: это семь 8-этажных домов.

Ключи от квартир новоселам вручила первый заместитель главы Администрации Узловского района Ольга Белевцева.

Чиновница отметила, что новые квартиры — благоустроенное и современное жилье.

— Многие из переселенцев ждали этого дня много лет. Я желаю вам, чтобы жизнь в этом микрорайоне для вас была комфортной и уютной, — сказала Ольга Белевцева.

По окончании торжественной церемонии новоселы пошли осматривать свои квартиры.

По информации администрации муниципального образования, в 2017 году в рамках программы переселения из аварийного жилья ключи от новых квартир получили около 800 узловских семей.