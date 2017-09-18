В Заокском районе заместитель главы администрации подозревается в махиациях с землей

Ясногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации МО Малаховское Заокского района.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в марте 2015 года заместитель главы администрации, исполнявшая обязанности главы администрации, издала незаконное постановление, на основании которого адрес земельного участка, принадлежащего знакомой чиновницы, был изменен, в результате чего женщина незаконно приобрела право собственности на участок, расположенный в другом месте, стоимость которого значительно выше ее фактического участка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что по материалам УФСБ следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы МО Малаховское Заокского района. Состав преступления был аналогичным, схема тоже.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый изготавливал и подписывал постановления «О присвоении адреса» ряду земельных участков, расположенных в границах района. Участки большей площади были разделены на несколько новых и каждому присвоен адрес. Впоследствии это дало возможность произвести межевание участков меньшей площади и поставить их на государственный кадастровый учет.