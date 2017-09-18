В Туле ГИБДД проверит автобусы
Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Перевозчик» с 18 по 26 сентября.
С 18 по 26 сентября на территории областного центра сотрудниками ГИБДД проводится профилактическое мероприятие «Перевозчик» по контролю за перевозками пассажиров автобусами.
Его цель — профилактика аварийности, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, а также усиление контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, выполнением перевозчиками требований законодательства об оснащении автобусов тахографами и иных требований по обеспечению безопасности перевозок.
Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, в конструкцию которых внесены незаконные изменения.