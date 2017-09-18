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В Туле ГИБДД проверит автобусы

В Туле ГИБДД проверит автобусы

Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Перевозчик» с 18 по 26 сентября.

С 18 по 26 сентября на территории областного центра сотрудниками ГИБДД проводится профилактическое мероприятие «Перевозчик» по контролю за перевозками пассажиров автобусами.

Его цель — профилактика аварийности, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, а также усиление контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, выполнением перевозчиками требований законодательства об оснащении автобусов тахографами и иных требований по обеспечению безопасности перевозок.

Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, в конструкцию которых внесены незаконные изменения.

сегодня, в 12:23 +1
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